Filipe Sousa enaltece defesa do “bem-estar e causa animal”

O candidato do Juntos Pelo Povo (JPP) à Assembleia da República lembrou esta quinta-feira que o município de Santa Cruz foi o primeiro em toda a Região “a consagrar nos seus quadros de pessoal o médico veterinário”.

Durante uma visita ao Centro de Recolha Oficial de Animais de Santa Cruz (CROA), conforme dá conta nota à imprensa, o cabeça de lista do JPP às eleições legislativas de 18 de maio para a Assembleia da República deu por “muito bem empregue” o investimento municipal, enalteceu o trabalho do Centro na defesa do “bem-estar e causa animal” e afirmou-se “orgulhoso” dos resultados e do trabalho desenvolvido nos últimos seis anos.

Filipe Sousa lembrou o pensamento do filósofo alemão Arthur Schopenhauer que defendia que a compaixão pelos animais é um sinal da bondade de caráter, para afirmar a importância das “pequenas decisões políticas que são transformadoras e didáticas” para a comunidade onde são aplicadas.

“A forma como a população tem acolhido esta decisão e o impacto social que tem gerado, é justo reconhecer que a qualidade da cidadania também se mede pelo tratamento e respeito com que acolhemos os animais, e nisso a população de Santa Cruz é um exemplo”.

Adianta ainda que, seis anos depois de o município de Santa Cruz liderado pelo JPP ter cumprido com a lei e consagrado o médico veterinário municipal: “Santa Cruz sempre assumiu as responsabilidades que lhe estão cometidas por lei e interpretou o sentimento coletivo de que importa defender a higiene e saúde públicas, bem como a segurança das pessoas, salvaguardando os direitos dos animais”.

No comunicado remetido às redacções, Filipe Sousa apontou à consistência das decisões do município nesta área ao mencionar a construção do Centro de Recolha Oficial de Animais do Concelho de Santa Cruz (CROA), que veio responder mais adequadamente às exigências legais, constatando ainda as obras de ampliação e melhoramentos empreendidas entre 2023 e 2025 para poder responder às necessidades.