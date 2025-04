UE suspende aplicação de taxas aos EUA por 90 dias para negociações

A União Europeia (UE) decidiu fazer uma pausa de 90 dias na introdução de taxas aduaneiras em resposta às adotadas por Washington para "dar tempo uma oportunidade à negociações", anunciou a líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

"Tomámos nota do anúncio feito pelo Presidente [dos EUA, Donald] Trump. Queremos dar uma oportunidade às negociações. Enquanto finalizamos a adoção das contramedidas da UE, que receberam um forte apoio dos nossos Estados-Membros, vamos suspendê-las durante 90 dias", afirmou, numa curta declaração escrita.

A presidente do executivo comunitário salientou também que "se as negociações não forem satisfatórias", as contramedidas "entrarão em vigor", acrescentando que os trabalhos preparatórios prosseguem.

"Como já referi, todas as opções permanecem em cima da mesa, reiterou.

O porta-voz da Comissão Europeia para o Comércio Olof Gill explicou, na habitual conferência de imprensa diária, que o executivo -- que tutela a política comercial da UE -- "carregou no botão de pausa para dar espaço às negociações", referindo ainda que se estas não forem satisfatórias, as tarifas europeias entrarão em vigor.

As novas tarifas dos EUA sobre o aço e o alumínio "estão agora em vigor, não apenas contra nós, mas contra o mundo inteiro, e sim, as tarifas sobre os automóveis estão em vigor, mas não vamos dar mais nenhum passo neste momento porque queremos deixar espaço para negociações".

A reação surge depois de, na quarta-feira, a Casa Branca ter anunciado a suspensão por 90 dias da aplicação das novas taxas aduaneiras a mais de 75 países, nomeadamente à UE, enquanto decorrem negociações comerciais.

Antes, a UE aprovou a aplicação de tarifas de 25% a produtos norte-americanos, em resposta às aplicadas pelos EUA ao aço e alumínio europeus e agora suspensas pelo executivo comunitário.

Nos últimos dias, as bolsas de valores por todo o mundo têm registado acentuadas perdas devido às tensões comerciais após os anúncios da administração norte-americana, tendo reagido positivamente ao anúncio de Trump de suspensão por 90 dias das novas taxas, à exceção das impostas à China.