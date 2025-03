Aprovação do novo modelo do Subsídio de Mobilidade "foi mais um passo em frente"

"Foi mais um passo em frente", reagiu o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, à aprovação do novo modelo para atribuição do Subsídio Social de Mobilidade para as viagens regulares entre o continente e as ilhas e entre estas.

Eduardo Jesus não tem dúvidas de que esta é "mais uma conquista na actualização do modelo do Subsídio Social de Mobilidade, que vem de encontro àquilo que a Madeira pretendia e que vai beneficiar a vida dos residentes da RAM".

O que vem na sequência deste Decreto Lei, que ainda falta ser promulgado pelo Presidente da República, é a publicação da portaria, que vai entrar em aspectos de pormenor que, neste momento, ainda não são públicos e que depois se irá traduzir na aplicação de todas estas regras". Eduardo Jesus

O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura explicou que "este Decreto Lei tem aplicação em 10 dias, a partir de 17 de Março, para os bilhetes emitidos a partir desta data".

"No caso de todos os bilhetes, que foram emitidos antes da entrada em vigor deste diploma, aplicam-se as regras anteriores, porque caso contrário seria muito difícil de fazer casar os dois sistemas e situações de reembolso", esclareceu.

Por fim, reforçou que esta "é uma medida que nos deve deixar muito satisfeitos e, simultaneamente, reconhecidos pelo empenho que o Governo da República teve neste dossier". Avanços que, conforme lamentou, "nunca foram conseguidos durante a vigência do Partido Socialista no Governo Nacional".