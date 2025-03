Brasil anuncia início de diálogo com EUA sobre aumento das tarifas sobre o aço

O Brasil, segundo maior exportador de aço para os EUA, anunciou sexta-feira o início de conversações com a Administração Trump em resposta ao aumento das tarifas sobre o aço, que entrará em vigor a 12 de março.

As relações comerciais entre Brasília e Washington estão tensas, uma vez que o Presidente dos EUA quer impor novas taxas alfandegárias de 25% sobre as importações de aço e alumínio provenientes de todos os seus parceiros comerciais.

O aumento deverá entrar em vigor a 12 de março e afetará fortemente o Brasil, que exportou 4,08 milhões de toneladas de aço para os Estados Unidos em 2024.

Numa conversa telefónica, na sexta-feira, o ministro brasileiro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o Representante Comercial da Casa Branca, Jamieson Greer, concordaram em criar "um grupo de trabalho (...) para tratar de questões tarifárias", informou o Ministério das Relações Exteriores (MRE) brasileiro na sua conta na rede social X.

O grupo poderá realizar a sua primeira reunião virtual na próxima semana, acrescentou o MRE.

Esta conversa teve lugar no dia seguinte a uma reunião virtual entre o vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, o secretário para o Comércio dos EUA Howard Lutnick e o Representante Comercial da Casa Branca Jamieson Greer.

Durante o encontro, Alckmin salientou que a balança comercial entre os dois países é de cerca de 80 mil milhões de dólares, com um excedente de 200 milhões de dólares a favor dos Estados Unidos.

O Brasil importa um grande número de produtos manufaturados produzidos nos Estados Unidos a partir do aço, tais como máquinas industriais, motores de automóveis e peças para a indústria aeroespacial.

Alckmin salientou igualmente que oito dos dez principais produtos que o Brasil importa dos Estados Unidos estão isentos de direitos aduaneiros.

As duas partes concordaram em realizar novas reuniões "nos próximos dias", de acordo com um comunicado de imprensa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio brasileiro.

Na sequência do anúncio de Donald Trump, o Presidente brasileiro Lula da Silva avisou na sexta-feira que o seu país iria "retribuir", se o aumento entrasse em vigor.

"Se eles taxarem o aço brasileiro, nós vamos reagir comercialmente, vamos à Organização Mundial do Comércio ou vamos taxar os produtos que importamos dos Estados Unidos", afirmou.

Durante o seu primeiro mandato, entre 2017 e 2021, Donald Trump impôs tarifas de 25% sobre o aço, que depois levantou parcialmente.