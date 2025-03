Trump ameaça aumentar tarifas caso Canadá imponha taxas aos produtos dos EUA

O Presidente dos Estados Unidos ameaçou hoje aumentar as tarifas aos produtos canadianos caso o Canadá opte por impor taxas de 25% sobre as importações norte-americanas.

Donald Trump, que na rede social Truth voltou a referir-se ao primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, como "governador", aprofundando o tratamento do Canadá como o 51º estado dos Estados Unidos, sublinhou que se Otava impuser uma tarifa de retaliação, a taxa "recíproca" imposta por Washington aumentará da mesma forma.

"Por favor, expliquem ao governador Trudeau do Canadá que, quando ele impõe uma tarifa de retaliação aos Estados Unidos, a nossa tarifa recíproca aumentará imediatamente num montante semelhante", disse o Presidente norte-americano.

O primeiro-ministro do Canadá anunciou na terça-feira a imposição de tarifas de 25% sobre as importações dos EUA em resposta à "guerra comercial" desencadeada por Trump, numa batalha em que defendeu o caráter do Canadá e disse que o país não vai parar.

As declarações de Trudeau surgem depois de a administração Trump ter imposto tarifas de 25% sobre as importações de produtos canadianos, no âmbito da nova política comercial da Casa Branca, que suscitou críticas internacionais generalizadas.

Trudeau já tinha avançado na segunda-feira que iria implementar medidas de retaliação às tarifas de Trump, que impôs taxas de 25% sobre as importações de produtos canadianos e mexicanos, apesar de ter adiado temporariamente a introdução destas taxas em troca de medidas contra o tráfico de droga.