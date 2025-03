Tempestade Alfred provoca 36 feridos após colisão de dois camiões na Austrália

Trinta e seis pessoas ficaram hoje feridas no leste da Austrália, após dois camiões militares terem colidido, enquanto a tempestade Alfred provocava cortes de energia e o risco de inundações repentinas, anunciaram as autoridades.

"As últimas informações que tenho são de que 36 pessoas ficaram feridas", disse um porta-voz do Serviço de Ambulâncias de Nova Gales do Sul, que enviou equipas de paramédicos para o local, perto da cidade de Lismore, propensa a inundações, bem como dois helicópteros.

O porta-voz acrescentou que os feridos foram transportados para quatro hospitais.

Alguns soldados, que se encontravam numa missão de socorro, ficaram gravemente feridos, afirmou o primeiro-ministro, Anthony Albanese, numa declaração conjunta com o ministro da Defesa.

Alfred trouxe ventos fortes à costa leste da Austrália, arrancando árvores e derrubando linhas elétricas no sudeste de Queensland e no nordeste de New South Wales.

A tempestade provocou fortes chuvas na região, fazendo transbordar os rios ao longo dos 400 quilómetros de costa nos dois estados australianos, segundo os meteorologistas do Gabinete Australiano de Meteorologia, desencadeando numerosos avisos de inundação.

"Os rios já estão a começar a responder à forte precipitação, com muitos avisos de inundação (...) em curso", declarou o gabinete em comunicado.

Cerca de 300.000 casas em Queensland e 42.600 em New South Wales ficaram sem eletricidade no sábado, segundo o grupo Energex.

Perto de 16.200 pessoas receberam ordens de retirada em Nova Gales do Sul, onde foram efetuadas 30 operações de salvamento nas últimas 24 horas, de acordo com os serviços de emergência australianos.