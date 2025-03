A CDU desenvolveu hoje uma iniciativa de pré-campanha eleitoral sobre o muito que está por fazer nas áreas florestais atingidas pelos incêndios.

Nesta iniciativa da CDU, Edgar Silva afirmou que “a Região Autónoma da Madeira deixou-se atrasar na reparação dos danos provocados pelos incêndios do Verão de 2024. Depois dos grandes incêndios de agosto de 2024, os governantes não assumiram a defesa da floresta. Os governantes não definiram prioridade às medidas de prevenção e recuperação das áreas prioritárias para a conservação da natureza”.

O candidato da CDU afirmou ainda "Estivemos nas áreas florestais ardidas no Porto Moniz e na Calheta e está tudo por fazer. Estivemos na Ponta de Sol e Ribeira Brava e as áreas ardidas continuam abandonadas. Em Câmara de Lobos e no Funchal é vergonhosa a situação dos lugares de incêndios".