Funchal apoia associativismo na área educativa com 62.875 mil euros

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) revelou, hoje, que levará à reunião semanal do executivo de amanhã, dia 6 de Março, um conjunto de apoios ao associativismo no âmbito da área educativa para o ano de 2025, num montante total de 62.875 euros.

"Este investimento tem como objectivo apoiar entidades que desenvolvem projetos de relevante interesse municipal na área de educação, garantindo a continuidade destas iniciativas que promovem a qualidade do ensino e inovação pedagógica", avança a autarquia em comunicado de imprensa.

De acordo com a mesma nota, serão oito as entidades beneficiárias, que englobam diversas associações de pais, contemplando "apoios para projectos educativos, eventos científicos e pedagógicos, investimento em infra-estruturas escolares e actividades extracurriculares, entre outros".

204 mil euros para 34 associações culturais

A CMF anunciou ainda que irá aprovar, na reunião de Câmara agendada para amanhã, um total de 204.300 euros em apoios financeiros a 34 associações culturais do concelho.

O apoio será concedido ao abrigo do Regulamento de Atribuição de Apoios Financeiros ao Associativismo e a Atividades de Interesse Municipal.

"O objectivo é apoiar o plano de atividades de cada uma das entidades candidatas, com impacto relevante no Município, assegurando uma resposta eficaz às necessidades do sector", sublinha autarquia, reiterando o seu "compromisso com a valorização do sector cultural".