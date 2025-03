Casa de Saúde do Funchal lança projecto pioneiro de Terapia Neuro-Sonora

No contexto das festividades de São João de Deus, a Casa de Saúde do Funchal lançou um projecto inovador na área da saúde mental: a Terapia Neuro-Sonora. Esta abordagem terapêutica, baseada na neuromodulação sonora, é direccionada a utentes da unidade de psiquiatria aguda que sofrem de depressão, ansiedade e/ou stress pós-traumático.

No centro do projecto está o 'Sound Cradle', um instrumento terapêutico de origem checa que combina vibração e som para induzir estados profundos de relaxamento e equilíbrio emocional. Além deste, serão integrados outros instrumentos com frequências específicas que actuam directamente no nervo vago, estrutura fundamental na regulação do sistema nervoso autónomo, promovendo relaxamento e facilitando a recuperação emocional. "Estudos científicos demonstram que a estimulação do nervo vago pode reduzir a hiperactividade do eixo do stress e aumentar a produção de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, essenciais para o bem-estar psicológico", indica a instituição.

Para potenciar os efeitos da intervenção sonora, o projecto incorpora ainda estímulos visuais e olfactivos, criando uma experiência imersiva e multissensorial. "A combinação destes elementos amplifica a eficácia terapêutica, ajudando os utentes a atingir estados mais profundos de relaxamento e regulação emocional. O ambiente cuidadosamente desenhado visa complementar o efeito da neuromodulação sonora, reforçando a sensação de segurança e bem-estar", explica.

A aplicação desta terapia em contexto psiquiátrico representa um avanço significativo no tratamento de patologias como a depressão resistente, os transtornos de ansiedade severa e o stress pós-traumático. A Casa de Saúde do Funchal reafirma o seu compromisso com a inovação e a excelência no tratamento da saúde mental, disponibilizando esta tecnologia pioneira aos seus utentes. Casa de Saúde do Funchal

A iniciativa tornou-se realidade graças ao financiamento da Fundação São João de Deus e da Prediclub, permitindo a implementação deste modelo terapêutico inovador.