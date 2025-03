CDU apoia abaixo-assinado para garantir acesso rodoviário em Santa Maria Maior

Um grupo de moradores da freguesia de Santa Maria Maior entregou, hoje, na Câmara Municipal do Funchal, um abaixo-assinado que pretende garantir uma acessibilidade que ligue a Rua do Cabeço de Ferro até à Rua do Bom Sucesso. A iniciativa foi acompanhada e apoiada pela CDU.

Segundo nota enviada à imprensa, os moradores estão revoltados e dizem-se abandonados pela autarquia, dando conta de dificuldades de mobilidade na Rua do Cabeço de Ferro, "até porque é difícil passar uma ambulância neste caminho que não tem saída e que não tem sequer uma zona de estacionamento adequada às populações, principalmente quando está a chover, como também nem passa transportes públicos".

"As populações da Rua do Cabeço de Ferro em Santa Maria Maior estão a lutar para que os governantes possam abrir esta importante acessibilidade e solucionar os problemas de quem vive no Funchal", indica a CDU.