Onda de calor no sul do Brasil obriga a suspensão de cinco escolas

Uma onda de calor que está a assolar o sul do Brasil obrigou à suspensão de cinco escolas, foi ontem anunciado.

O estado do Rio Grande do sul enfrenta temperaturas que ultrapassam os 40 graus.

Por essa razão, as cidades de Capão do Leão, Pelotas, Rio Grande, São José do Norte e Turuçu decidiram suspender as aulas.

Em comunicado, o município de Pelotas detalhou que "as aulas voltam normalmente segunda-feira, quando os serviços de meteorologia indicam temperatura máxima de 24.°C no município".

Assim como em Pelotas, os restantes quatro municípios deverão recomeçar na segunda-feira, indica a imprensa local.