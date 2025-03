Abono cai a pique

A notícia com maior destaque na edição de hoje do seu DIÁRIO dá conta de que o Abono de família sofre um decréscimo. A Madeira nunca teve tão poucas crianças e jovens titulares deste apoio social que representou, em 2024, uma prestação mensal média de 101 euros para as famílias.

‘Coragem para recomeçar’ é o título da rúbrica Final Feliz desta edição. Sem esconder o medo, Liliana colocou um ponto final a uma relação abusiva e reconquistou a autonomia e um lar para a filha. Neste Dia Nacional de Luto pelas Vítimas de Violência Doméstica, o DIÁRIO mostra-lhe os vários caminhos para sair “do fundo poço”.

Nesta edição leia, ainda, que os passes gratuitos embalam autocarros. Há 13 anos que não havia tantos passageiros nos transportes públicos urbanos.

O cabeça-de-lista do PS/Madeira às próximas Eleições Regionais é o entrevistado desta sexta-feira. Paulo Cafôfo garante que “Ninguém será privilegiado por ser do PS”, apontando que “nunca esteve tão iminente a mudança”, dando conta que tem nos planos um estudo de viabilidade para um metro de superfície para o Caniço.

A fechar os destaques da primeira página da edição de hoje do seu DIÁRIO temos a polémica em torno da Marina do Funchal. O concessionário recua na subida dos preços.

