Ricardo Lume afirma que "os trabalhadores precisam voltar a ter força e voz na Assembleia"

A CDU realizou, ao longo da manhã de hoje, uma acção de contacto com trabalhadores das grandes superfícies e dos centros comerciais, "para discutir a necessidade de assegurar que os problemas e os anseios de quem trabalha voltem a ter centralidade no debate parlamentar da Assembleia Legislativa Regional"

Durante a acção de campanha, junto ao Madeira Shopping, o candidato da CDU, Ricardo Lume, afirmou que "os trabalhadores precisam voltar a ter força e voz na Assembleia Regional".

Lamentavelmente, os problemas dos madeirenses e porto-santenses deixaram de ser o centro do debate político dos partidos com assento parlamentar na última legislatura. Deixamos de ouvir falar das questões laborais, das questões sociais e dos problemas habitacionais. O Parlamento Regional transformou-se numa feira de vaidade e numa arena onde os partidos se digladiam para serem servos dos senhores que dominam a Região. A CDU fez falta para centrar o debate político no que verdadeiramente importa para as pessoas". Ricardo Lume

Ricardo Lume prosseguiu, afirmando que "os trabalhadores da Região reconhecem que, quando é preciso lutar pela melhoria das condições de vida, é com a CDU que podem contar".

A questão decisiva nas próximas eleições regionais para quem vive da sua força de trabalho é garantir a eleição de deputados que defendam os seus direitos". Ricardo Lume

E acrescenta: "Quem explora os trabalhadores e o povo, os senhores dos grandes grupos económicos, esses já têm no parlamento partidos e deputados que defendem os seus interesses. A questão que se coloca é: em quem vão votar os trabalhadores e o povo em geral, que a cada dia enfrentam mais dificuldades em suas vidas? Vão votar nos mesmos partidos que defendem os privilegiados do regime ou vão votar na única força política que, sempre defendeu os trabalhadores e o povo".

Segundo Ricardo Lume, "a questão decisiva nas próximas eleições é dar mais força à CDU, garantindo os votos necessários para que o parlamento regional volte a ter deputados comprometidos com a defesa dos trabalhadores e do povo".

Diz ainda que "os madeirenses e porto-santenses não estão condenados ao empobrecimento e à exclusão social". No seu entender, "existe outro rumo e uma nova política capazes de gerar desenvolvimento económico e uma política social que garantam a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e das populações".

Neste sentido, a CDU "apresenta como orientações prioritárias para a Região Autónoma da Madeira uma nova política económica e social, com base nas seguintes reivindicações essenciais":

- Valorização do trabalho e dos trabalhadores, afirmando o trabalho com direitos e promovendo uma significativa melhoria dos salários como contribuição para o desenvolvimento económico e uma melhor repartição de rendimentos entre trabalho e capital.

- Aumento do Salário Mínimo para 1000 euros já este ano e garantir um aumento salarial mínimo mensal de 150€ para todos os trabalhadores.

- Acréscimo de 10% ao Salário Mínimo Nacional a ser praticado na Região.

- Garantir o Subsídio de Insularidade para todos os trabalhadores da Região.

- Reduzir para 35 horas o limite máximo do horário semanal de trabalho para todos os trabalhadores e combater a desregulação dos horários de trabalho.

- Garantir o fim da caducidade da contratação colectiva e a reposição do tratamento mais favorável para o trabalhador.

- Criação de um plano regional de combate à precariedade laboral, garantindo que a cada necessidade de trabalho permanente corresponda um vínculo laboral efetivo.

- Combater o uso abusivo dos programas de ocupação de desempregados para suprir necessidades de trabalho permanentes.

- Aplicar os 25 dias úteis de férias a todos os trabalhadores.

- Garantir que todos os trabalhadores com 40 anos de descontos tenham direito à Pensão de Reforma sem cortes nem penalizações.

Ricardo Lume concluiu, afirmando que "no próximo dia 23 de Março, é fundamental eleger deputados da CDU, a única força política capaz de dar voz a quem vive e trabalha na nossa Região, afirmando que as injustiças não são uma inevitabilidade e que, com a força do povo, é possível derrubar a política de exploração e empobrecimento, garantindo uma vida melhor para todos que vivem na nossa terra".