Zoe Saldaña vence Óscar de Melhor Actriz Secundária e saúda família imigrante

Zoe Saldaña conquistou o Óscar de Melhor Atriz Secundária, pelo desempenho em "Emília Perez", garantindo a primeira estatueta ao filme mais nomeado desta 97.ª edição dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos.

Para esta categoria estam igualmente nomeadas Monica Barbaro, por "A Complete Unknown", Ariana Grande, por "Wicked", Felicity Jones, por "O Brutalista", e Isabella Rossellini, por "Conclave".

Zoe Saldaña, ovacionada pelos seus pares, lembrou a ancestralidade dominicana, no discurso de aceitação, e sua avó que chegou aos Estados Unidos como imigrante, em 1961.

"Sou uma filha orgulhosa de pais imigrantes", disse Saldaña, salientando que é a primeira atriz de origem dominicana a vencer um Óscar, e que não será a última.

"Anora" venceu o seu segundo Óscar da noite pela Melhor Montagem, ultrapassando os outros nomeados: "O Brutalista", "Conclave", "Emilia Pérez" e "Wicked".

"Wicked" também conquistou o seu segundo Óscar, pelo Design de Produção, vencendo sobre "O Brutalista", "Conclave", "Duna: Parte Dois" e "Nosferatu".

O Óscar de Melhor Canção Original, entregue por Mick Jagger, foi para "El Mal", de "Emilia Pérez", que assim conquista também o seu segundo Óscar.

"El Mal" superou "Never Too Late", de "Elton John: Never Too Late", "Like A Bird", de "Sing Sing", e "The Journey", de "As Mulheres do Batalhão 6888", além de "Mi Camino", também de "Emilia Pérez".

Antes de anunciar o vencedor, Mick Jagger brincou com Bob Dylan, afirmando que a produção gostaria de o ter tido a entregar o Óscar, mas que tal acabou por se revelar impossível, uma vez que "as melhores canções" dos filmes deste ano "estão todas" em "A Complete Unknown", uma revisitação dos primeiros anos de carreira do criador de "Like A Rolling Stone".

Jagger insistiu: "Dylan disse para que fosse alguém mais novo a entregar o Óscar. E eu sou mais novo".

A cerimónia dos Óscares, a decorrer esta noite em Los Angeles, tem em "Emilia Pérez", do francês Jacques Audiard, o filme mais nomeado. É também alvo de polémica, nas últimas semanas, tendo caído em popularidade desde que foram reveladas mensagens antigas da atriz principal, Karla Sofía Gascón, de cariz racista e homofóbico, na rede social X.

"Emilia Pérez" somou 13 nomeações, um recorde para um filme em língua não inglesa, seguido de "O Brutalista", de Brady Corbet, e "Wicked", de Jon M. Chu, com dez nomeações, todos a competirem por Melhor Filme.

Para este Óscar estão ainda nomeados "Anora", "A Complete Unknown", "Conclave", "Duna: Parte Dois", "Nickel Boys" e "Ainda Estou Aqui". Nesta categoria, apenas um filme é realizado por uma mulher: "A Substância", de Coralie Fargeat.

"Ainda estou aqui", do brasileiro Walter Salles, soma três nomeações: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz Principal, pela interpretação de Fernanda Torres, já premiada nos Globos de Ouro.

A 97.ª edição dos Prémios da Academia decorre no Dolby Theatre, em Hollywood, com 52 filmes nomeados em 23 categorias.