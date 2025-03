"Ainda bem que as pessoas ouviram o apelo dos partidos para não ficarem em casa"

O candidato da Nova Direita, partido que se estreia em eleições na Madeira, diz estar satisfeito com a possibilidade de a abstenção ser a principal derrotada destas regionais, além desta candidatura que, ironiza, será sempre a maior vencedora da noite porque partem do zero.

"Estamos na recta final, além de estarmos com muitos nervos à flor da pele, estamos com energias bastante positivas", frisou Paulo Azevedo. "O feedback tem sido bom, nós temos encontrado pessoas que dizem que confiaram em nós, que depositaram o voto em nós. Agora é uma questão de aguardar. Isto, realmente, com os nervos estão a tomar conta disto tudo, mas, pela positiva, não pela negativa", admite.

Para o cabeça-de-lista deste partido fundado há pouco mais de um ano e dois meses, a participação neste processo eleitoral regional traz a adrenalina das coisas novas. "Porque nós, como um partido novo, a Nova Direita vai ser o único partido vencedor destas eleições. Porque somos novos e tudo aquilo que nós conquistarmos vai ser uma vitória. Portanto, isso ninguém nos tira. Já por aí, está tudo garantido. Agora é só uma questão de aguardar, ver o resultado do fecho das urnas, ver o que vai nos dar".

Ainda assim, Paulo Azevedo acredita e está confiante que deverão ter um bom resultado, agora é esperar e ver. "Nem queremos pôr a carroça à frente dos bois, mas vamos lá ver", ciente que em termos de participação eleitoral, aparentemente, vai haver uma vitória ao contrário do que se podia supor. "Ainda bem que as pessoas começaram a ouvir o apelo dos partidos para não ficarem em casa, porque a abstenção é a favor do governo regional, é a favor da PSD", atirou. "E nós não queremos que isso aconteça. Queremos que as pessoas, se estão revoltadas, que é de compreender, aliás, eu compreendo muito bem as pessoas que estão revoltadas, mas se estão revoltadas venham depois depositar o voto nos outros partidos, em nós e em todos os outros. Se acham que o PSD não deve governar, venham e depositem o seu voto, descarreguem o seu voto", incentivou.

E vai mais longe: "Porque isso, também, se as pessoas não forem votar e continuem a ficar em casa, dá azo a que aqueles votos manhosos que vão aparecendo e quando os votos são descarregados, sem conhecimento das pessoas, já sabemos para onde é que isso vai. Por isso, as pessoas, cada uma delas, se fizerem o seu dever cívico, que é ir votar, mais tarde têm direta à palavra, direito ao descontentamento, direito a criticar, têm direito a tudo. Se não vota não tem direito a nada. Por isso, acho que as pessoas deviam vir descargar o seu voto e para baixar a abstenção, que é inimiga dos restantes partidos, só é a favor de quem governa."