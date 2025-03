O jovem que escolheu contar votos em vez de apenas votar

Enquanto muitos jovens aproveitam o domingo para relaxar ou se divertir com os amigos, Samuel Oliveira, de 19 anos, escolheu um caminho diferente: passar o dia nas mesas de voto, ajudando assim a garantir o bom funcionamento deste processo eleitoral.

E esta não é uma experiência inédita para ele. "No ano passado, trabalhei três vezes, nas eleições Regionais, Europeias e Legislativas", conta com orgulho o jovem, que está numa das mesas de voto da freguesia da Sé, no Funchal, localizada na Câmara Municipal do Funchal.

Para Samuel, este trabalho não é apenas um compromisso cívico, mas uma oportunidade de estar no centro da Democracia. "É bom estar aqui, ter esta experiência, conhecer novas pessoas e estar por dentro dos votos, que é a parte que mais nos interessa", explica, acrescentando que ajudar no processo eleitoral é uma forma activa de contribuir para algo maior.

"Se não estivesse aqui, talvez estivesse com os meus amigos ou em casa com a família. Por isso, isto também é bom para não ficar apenas parado”, sublinhou.

A sua presença jovem nas mesas de voto não passa despercebida a quem aqui vem exercer o seu direito ao voto. "Algumas pessoas ficam surpresas por ver alguém da minha idade a trabalhar aqui, porque não é algo tão comum”, refere, reforçando que essa surpresa tem uma razão de ser, pois reconhece que a sua geração nem sempre demonstra interesse por esta área.

"Pela minha experiência pessoal, vejo que a minha faixa etária não se interessa muito por política. É mau, porque depois vai existir uma deficiência nessa faixa da política. Acho que os jovens deviam ser mais incentivados, para no futuro não termos essa lacuna”, sublinhou.

Apesar das urnas estarem abertas desde as 8 até às 19 horas, após o fecho o jovem realça que ainda há muito trabalho a fazer. “Sobretudo é a contagem dos votos que tem de ser exacta, e a meu ver, esse é que é o maior desafio, porque há sempre uma pressão para que tudo corra sem erros”, finaliza.