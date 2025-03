Defesa israelita intercepta míssil disparado do Iémen

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram ontem ter intercetado um míssil disparado a partir do Iémen, que motivou alertas em várias zonas do país.

"As sirenes soaram há pouco em várias zonas de Israel, [devido a] um míssil lançado do Iémen intercetado pela Força Aérea Israelita antes de atravessar território" do país, referiram as FDI em comunicado divulgado nas redes sociais.

A mesma fonte refere que o alarme foi acionado de acordo com o protocolo, apesar da interceção do projétil ter sido feita fora do espaço aéreo israelita.

Os rebeldes xiitas Huthis, que controlam a capital e outras regiões no norte e oeste do Iémen desde 2015, começaram a atacar há mais de um ano território israelita e navios ligados ao país com 'drones' e mísseis nas águas do Mar Vermelho e do Golfo de Aden, alegando agir em solidariedade com o Hamas, em guerra com Israel desde outubro de 2023.

Israel tem respondido com vários ataques aéreos contra o Iémen, enquanto os Estados Unidos e o Reino Unido também realizaram bombardeamentos contra o país, argumentando que estão a proteger a navegação numa região vital para o comércio mundial.

Os rebeldes iemenitas ameaçaram continuar as suas operações até que Israel termine a sua ofensiva contra o Hamas na Faixa de Gaza.

Na quinta-feira, as FDI intercetaram dois mísseis lançados a partir do Iémen, numa ação reivindicada pelos Huthis, um deles visando o Aeroporto Internacional Ben Gurion de Telavive.

Os rebeldes iemenitas anunciaram na semana passada que iriam retomar as operações militares contra navios israelitas ou ligados a Israel em apoio as grupo islamita palestiniano Hamas no conflito na Faixa de Gaza.

Depois de Israel ter quebrado a trégua em Gaza, na madrugada de terça-feira, com ataques que causaram 591 mortos e mais de mil feridos, nas últimas 72 horas, de acordo com o Hamas, os Huthis avisaram que iam intensificar as operações militares.

Israel retomou os ataques responsabilizando o Hamas por ter rejeitado uma nova proposta para manter a trégua.

Os Estados Unidos lançaram uma série de ataques aéreos no fim de semana contra várias cidades controladas pelos Huthis no norte e centro do Iémen e em Sanaa.

Estes bombardeamentos, que segundo os rebeldes fizeram cerca de 50 mortos, foram ordenados por Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para travar a ameaça dos Huthis e os seus ataques contra o transporte marítimo e o comércio internacional no Mar Vermelho e Mar Arábico.

O principal aliado de Israel, insistiu esta semana que o Irão deve parar de imediato o seu apoio aos Huthis, e não apenas reduzi-lo, e afirmou que os rebeldes iemenitas serão "completamente aniquilados" se não cessarem os seus ataques.

Trump assinalou, na sua plataforma Truth Social, que "danos tremendos" já foram infligidos aos Huthis e avisou que "a situação irá piorar progressivamente", referindo-se aos ataques de Washington nos últimos dias contra o grupo apoiado por Teerão.

"Nem sequer é uma luta justa, e nunca será. Serão completamente aniquilados!", advertiu.

Donald Trump acrescentou que, embora "haja notícias de que o Irão reduziu o seu fornecimento de equipamento militar e o apoio geral aos Huthis", o regime iraniano "ainda está a enviar grandes quantidades de mantimentos" ao grupo armado que controla parte do Iémen, incluindo a capital, Sanaa.