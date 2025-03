Encontrado cadáver "em avançado estado de decomposição" no Porto da Cruz

Um cadáver "em elevado estado de decomposição" foi encontrado, esta tarde, no Porto da Cruz, no concelho de Machico.

A vítima, um homem cuja idade não foi avançada, foi encontrada no interior de uma habitação, situada na zona do Caminho do Cal.

O alerta foi dado, pelas 13h45, por uma vizinha que, ao passar pelo local, sentiu um cheiro nauseabundo e percebeu que a porta da residência estava entreaberta. Ao verificar a situação, deparou-se com o corpo e rapidamente contactou as autoridades.

Para o local foram mobilizados três elementos dos Bombeiros Municipais de Machico, que se fizeram auxiliar por uma ambulância, juntamente com agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), que tomaram conta da ocorrência, estando agora a investigar o caso.