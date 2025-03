A creche do Campanário, localizada na Estrada do Tranqual, na Ribeira Brava, está a ser, esta manhã, palco de um simulacro de incêndio.

A simulação no estabelecimento escolar conta com a presença dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que estão no local com dois veículos.

Vídeo Mafalda Drumond