Eleições com data marcada

Bom dia. Estas são as principais primeiras páginas dos jornais nacionais desta sexta-feira, 14 de Março de 2025, na qual, tal como em quase todos os dias desta semana, a crise política marcou a actualidade, agora com data oficial marcada pelo Presidente da República.

No semanário Expresso:

- "Luís Montenegro prometeu, mas não entregou à PJ faturas da casa de Espinho"

- "Conselho de Estado. Marcelo criticou moção de confiança do Governo"

- "Gouveia e Melo 'muito descontente' com o que está 'a ver'"

- "Executivo teve formação sobre transparência após queda do Governo"

- "Crise pode travar novas freguesias, lei dos solos nas mãos do PR"

- "Novo Banco admite perdas com empresas de Luís Filipe Vieira"

- "174 centros de saúde passam a parcerias público-privadas"

- "Redes ilegais de imigração em 17 freguesias de Lisboa"

- "Chuva em dobro enche albufeiras e faz desaparecer a seca"

- "Trump ameaça vinho português"

- "Novos interessados no crédito a jovens"

- "Presidente do Infarmed na EMA"

No Nascer do Sol:

- "AD à frente, mas PS não descola"

- "Eleições antecipadas trocam as voltas a candidatos autárquicos"

- "Empresários contra eleições"

- "Entrevista a Francisco César, deputado do PS. 'Há 20 dias não sabíamos que Luís Montenegro era empresário'. 'O Governo prefere ir a eleições a responder a perguntas'"

- "Marcelo escreve sobre José António Saraiva e recorda o percurso das duas famílias"

- "Ferrovia. Alta Velocidade e ligações a Espanha garantidas"

- "Autoeuropa. Modelo elétrico pode vir a ser o novo 'Carocha'"

- "Miguel Macedo. Morreu o político amigo de todos os partidos"

- "Portugal Amanhã. José Neves. 'Todas as empresas na área da Defesa também trabalham no setor civil'"

- "Euronews. EUA: tarifas dão azo a guerra comercial"

- "Fátima Lopes. A infância em Moçambique, a carreira na televisão e os novos projetos"

No Público:

- "Governo tem 137 milhões de euros para quatro eleições em dez meses"

- "Gary Stevenson. 'Ganhei milhões a apostar no colapso da sociedade. Demiti-me para o evitar'. Como um 'trader' de sucesso se tornou um activista contra a desigualdade"

- "Moscovo estabelece condições para aceitar tréguas na Ucrânia"

- "Parlamento Europeu. Português entre detidos em caso de corrupção ligado à Huawei"

- "Constitucional. TC vai decidir de vez se taxa da energia é para manter ou abolir"

- "Morreu aos 65 anos. Miguel Macedo, o 'homem bom' que se afastou da política"

No Correio da Manhã:

- "Crime em Lisboa. Ladrão deixa rasto de sangue. Assalta papelaria, corta-se nos vidros e caminha até Santa Apolónia"

- "Apartamentos. Câmara de Lisboa trava vistoria às obras das casas de Montenegro"

- "Marcelo marca eleições para 18 de maio"

- "Benfica bate recorde com negócio de 300 milhões"

- "Sporting. Seleções tramam planos de Borges"

- "Adeus à Europa. Espanhóis afastam V. Guimarães"

- "Traído pelo coração. Miguel Macedo morre aos 65 anos"

- "Sondagem. Só Marques Mendes dá luta a Gouveia e Melo e Ventura à frente da esquerda"

- "Taxa de 200%. Trump ameaça vinho português com tarifas"

- "Odivelas. Violação e chantagem com fotos de vítima"

No Jornal de Notícias:

- "Prescrição salva autor de queimada que causou acidente mortal na A1"

- "Um 'choque ético' em que 'não havia meio caminho'. Presidente marca eleições para 18 de maio e pede 'debate frontal, mas sereno'. Execução do PRR garantida"

- "Academia de Notícias. Um projeto que dá voz a estudantes de jornalismo"

- "1959-2025. Miguel Macedo, um 'homem de ação'"

- "Liga Conferência. Depois de percurso imaculado, Vitória foi goleado (0-4) em casa. Bétis de Sevilha pôs fim ao sonho europeu em Guimarães"

- "Braga. 60 mil consultas domiciliárias num ano"

- "Matosinhos. Homem sem pernas despejado do anexo onde vive"

- "Ovar. Centenas de trabalhadores despedidos na Yazaki Saltano"

No Diário de Notícias:

- "Eleições a 18 de maio. Partidos têm apenas três semanas para definirem as listas de deputados"

- "Portugueses divididos quanto ao envio de tropas nacionais para a Ucrânia"

- "Setor do vinho em choque com tarifa de 200% de Trump"

- "Exclusivo. Supremo rejeita reclamação da TAP sobre indemnizações aos tripulantes"

- "Dia Mundial do Sono. Portugueses dormem mal e correm o risco de ter mais doenças, como AVC, diabetes, obesidade e cancro"

- "Miguel Macedo (1959-2025). 'O príncipe da política' que se retirou devido aos Vistos Gold e a Justiça absolveu"

- "Teatro. 'Vou mais devagar, mas vou. Não devemos faltar ao respeito à energia que nos mantém', diz Maria do Céu Guerra em entrevista"

No Negócios:

- "Partidos com margem curta para promessas eleitorais"

- "Jovens ficam mais tempo a ganhar o salário mínimo"

- "Sondagem. Gouveia e Melo reforça votação e distancia-se de Marques Mendes"

- "Quem são os intérpretes do mundo do silêncio?"

- "Impresa estuda venda com arrendamento da casa da SIC"

- "Viagens. Cruzeiros e safáris lideram escolhas"

- "Corretagem. Angariação de clientes proibida a influencers"

- "Justiça. Huawei abala Bruxelas. Portugal ficou de fora"

No Jornal Económico:

- "Um milhão já não chega para 100 m2 de luxo em Lisboa"

- "Fórum Banca. Líderes dos cinco maiores bancos privados nacionais, governador do Banco de Portugal e ministro das Finanças juntaram-se no encontro de banqueiros mais importante do ano"

- "Malparado dos bancos à venda por 300 milhões"

- "Vanguard compra líder das casas em madeira para projeto na Comporta"

- "Nuno Melo: 'Em 11 meses, tudo está a mudar para melhor na Defesa Nacional'"

- "Eleições a 18 de maio. PSD unido à volta de Montenegro, mas há exceções"

- "Governo requalifica Ilha de Luanda com privados"

No O Jogo:

- "Liga Conferência. V. Guimarães 0-4 Bétis. Do céu ao inferno. Vitorianos perdem com estrondo em casa e saem das provas da UEFA ao 14.º jogo"

- "Luís Freire. 'Golo aos cinco minutos foi golpe duro'"

- "Légia de Gonçalo Feio passa, Panathinaikos de Rui Vitória cai"

- "Liga Europa. 'Hat-trick' de Bruno Fernandes e golo de Dalot garantem apuramento ao Manchester United"

- "Rúben Amorim contra Paulo Fonseca (Lyon) é destaque nos quartos-de-final"

- "Fenerbahçe de José Mourinho eliminado nos penáltis"

- "FC Porto. Dragão ainda é fortaleza. Anselmi comanda uma das poucas equipas europeias sem desaires caseiros no campeonato"

- "Sporting. 'O melhor do Mundo está à minha frente'. Harder não poupa elogios ao concorrente Gyokeres"

- "Benfica. 'Tem potencial para evoluir'. Selecionador da Noruega destaca crescimento de Schjelderup"

- "Liga. José Mendes candidato. Presidente da MAG tenta lugar de Proença"

- "Automobilismo. Quarteto luta pelo título. Época da Fórmula 1 arranca na Austrália"

- "Ciclismo. João Almeida sobe a quarto. Português aproveita queda de Vindegaard"

No A Bola:

- "Liga Europa. Magnífico. 'Hat trick' de Bruno Fernandes e golo de Dalot no 4-1 do Man. United à Real Sociedad"

- "'Temos um longo caminho a percorrer, mas estamos confiantes...' - Bruno Fernandes"

- "Liga Conferência. V. Guimarães 0-4 Bétis. Goleada na despedida"

- "Légia, orientado por Gonçalo Feio, elimina Molde"

- "Manobras à esquerda. Sem acordo para renovar, Matheus Reis deve sair do Sporting no final da época. Leões já estão no mercado por um lateral-esquerdo"

- "Carreras e Bruma na asa canhota do Benfica em Vila do Conde. Lateral, castigado, e extremo, não inscrito, estiveram ausentes em Barcelona"

- "FC Porto. 'A equipa não comprou a ideia de Anselmi'. Andrés Madrid, antigo médio argentino dos dragões"

- "Internacional. Os dois toques de Álvarez que podem mudar as regras do penálti"

- "Atletismo. Pichardo e Benfica em guerra"

- "Andebol. Portugal empata 36-36 na Polónia"

E no Record:

- "'Gyokeres é o melhor do mundo', Harder quer jogar mais, mas compreende opções"

- "V. Guimarães 0-4 Betis. Adeus Europa. Acabou o sonho vimaranense"

- "Benfica. Sanches pronto para ser reforço"

- "Águia exige 2 MEuro a Pichardo"

- "FC Porto. Diogo Costa não resiste. Menos defesas e jogos sem sofrer golos em 2025"

- "Man. United 4-1 R. Sociedad. Amorim passa com goleada"