Votação das conclusões do inquérito parlamentar do caso das gémeas adiada para terça-feira

A comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras adiou hoje a votação das conclusões finais para terça-feira, depois de várias propostas terem sido apresentadas e de ter sido feito um primeiro debate.

A comissão de inquérito voltou hoje a reunir-se para discutir e votar as conclusões da comissão e tentar chegar a um relatório final. Em cima da mesa está o relatório preliminar elaborado pela deputada relatora, do Chega, um relatório alternativo da autoria de PSD e CDS-PP e propostas de alteração de PS e PAN.

Após a apresentação das propostas e de um período de debate, o presidente da comissão pediu aos jornalistas que saíssem da sala durante alguns minutos para os deputados conferenciarem. Quando regressaram, Rui Paulo Sousa propôs à comissão que os trabalhos fossem suspensos e adiados para terça-feira.

O deputado justificou com o facto de alguns partidos terem dito que não tiveram tempo para analisar as propostas de alteração e o relatório alternativo e também com o facto de o Presidente da República dissolver o parlamento "na quarta-feira", o que dá mais tempo à comissão para terminar os seus trabalhos.

A comissão de inquérito volta a reunir-se na terça-feira, pelas 15:00, "onde haverá uma última discussão e votação de todas as propostas", permitindo "aos deputados terem mais tempo para as analisar", indicou o presidente da comissão de inquérito.