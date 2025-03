Parlamento recusa pedido do PSD para suspensão dos trabalhos

O parlamento recusou hoje um pedido do PSD para a suspensão do debate da moção de confiança ao Governo para uma reunião de meia hora entre os grupos parlamentares do PS e do PSD.

O requerimento foi feito pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, à mesa do parlamento, que o submeteu a votação, sendo chumbado com os votos contra do PS, BE, PCP, Livre e Chega e a abstenção do Livre e do PAN. Apenas o PSD e o CDS-PP, partidos que suportam o Governo, e a Iniciativa Liberal votaram a favor.

De acordo com o regimento da Assembleia da República, as reuniões podem ser interrompidas por deliberação do plenário, a requerimento de um grupo parlamentar. A interrupção não pode exceder 30 minutos.

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, respondeu no plenário afirmando que a reunião pedida seria à porta fechada e que o que PS pretende é que o primeiro-ministro dê os esclarecimentos ao país.

As respostas, disse, devem ser dadas em público e através de um comissão parlamentar de inquérito.