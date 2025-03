"Veremos se PS se coliga com extrema-direita" para derrubar executivo

O primeiro-ministro insistiu hoje que o PS tem "a posição decisiva" no futuro do país, estranhando que os socialistas em Portugal se possam coligar com a extrema-direita do Chega "para derrubar um Governo democrático".

"A votação de hoje definirá o rumo político do país, a posição do PS é decisiva e definirá se vamos ou não ter eleições", afirmou Luís Montenegro, na abertura do debate da moção de confiança do Governo, que deverá ser chumbada pelo parlamento e ditar a demissão do executivo minoritário PSD/CDS-PP.

O primeiro-ministro invocou o exemplo alemão, em que os socialistas vão coligar-se com os conservadores para formar "um Governo democrático" de modo a evitar a extrema-direita.

"Veremos se em Portugal os socialistas se coligam com a extrema-direita para derrubar um Governo democrático", afirmou.