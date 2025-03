Corrigir injustiças foi prioridade do actual executivo da Junta de São Martinho

Mais que celebrar mais um Dia da Freguesia de São Martinho, como “momento especial para reflectirmos sobre o caminho percorrido, os desafios superados e as conquistas alcançadas”, Marco Gonçalves, presidente da Junta de Freguesia de São Martinho não perdeu a oportunidade para também relembrar que encontrou “uma Junta de Freguesia desorganizada e sem metodologias eficazes, com procedimentos mal estruturados e, em alguns casos, sem uma regulamentação rigorosa e efectiva”, e assim justificar a adopção de “medidas concretas para corrigir essa situação. Procedemos à reformulação de diversos regulamentos, revimos procedimentos e garantimos a sua publicação, assegurando assim os princípios da legalidade e da transparência, que, aparentemente, nem sempre foram uma prioridade do anterior executivo”, criticou.

O ‘ajuste de contas’ não se ficou por aqui. “Ao longo deste mandato, recusámos o marasmo e a mediocridade. Fomos eleitos para fazer a diferença, para mostrar que São Martinho pode aspirar a mais e a melhor. E esse compromisso mantém-se até ao último dia do nosso mandato”, afirmou.

Estava dado o mote para recuar aos anos em que o executivo da Junta foi liderado pela PS.

“Entre 2013 e 2020, durante oito anos – equivalentes a quatro biénios de avaliação –, o processo de avaliação de desempenho dos trabalhadores da Junta de Freguesia foi negligenciado. As avaliações realizadas não foram devidamente homologadas pelo executivo da altura, tornando-se nulas. Como consequência, os trabalhadores foram penalizados, ficando impedidos de progredir nas suas carreiras e de verem os seus vencimentos ajustados como lhes era devido”, denunciou.

O autarca eleito pela coligação ‘Funchal Sempre à Frente’ fez saber que “corrigir estas injustiças foi para nós uma prioridade. Implementámos um modelo de gestão mais transparente e justo, garantindo que todos os funcionários vejam o seu trabalho reconhecido e valorizado”, disse.

Com o compromisso de governar para “uma freguesia moderna, inclusiva e sustentável”, o autarca do PSD prometeu continuar a apostar na educação, na coesão social, na inovação e na proximidade. Em fim de mandato, o provável recandidato à presidência da Junta reforça ser esta a missão e o compromisso do executivo que lidera. “Com trabalho, dedicação e visão de futuro, construiremos juntos uma freguesia ainda mais forte, solidária e próspera”, prometeu.