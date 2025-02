Serviços prestados pela Spinumviva oscilam entre 1.000 e 4.500 euros mensais

A Spinumviva, empresa detida pela mulher e pelos filhos do primeiro-ministro, revelou hoje que os serviços que prestou variaram entre 1.000 e 4.500 euros e divulgou todos os seus ramos de atividade.

"Para que não subsistam dúvidas, os preços cobrados e pagos pelos serviços prestados atendem à dimensão e complexidade dos trabalhos com cada cliente e oscilam entre os 1000Euro e os 4500Euro mensais", lê-se num comunicado enviado à agência Lusa pela Spinumviva.

No dia em que o semanário Expresso noticiou a ligação da Solverde, que gere os casinos de Espinho, à empresa que foi detida pelo primeiro-ministro, a Spinumviva divulga a lista dos seus ramos de atividade, bem como os currículos dos seus funcionários.

A consultora da família do primeiro-ministro indica também os nomes das empresas que "mantêm um vínculo permanente com a consultora Spinumviva, Lda, na área da implementação e desenvolvimento de planos de ação no âmbito da aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados: Lopes Barata, Consultoria e Gestão, Lda; CLIP - Colégio Luso Internacional do Porto, SA; FERPINTA, SA; Solverde, SA; Radio Popular, SA".