Costa, Von der Leyen e Metsola pedem solidariedade transatlântica e mundial

Os presidentes do Conselho Europeu, da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu salientaram hoje, no terceiro aniversário da guerra da Ucrânia causada pela invasão russa, "a importância de manter a solidariedade transatlântica e mundial" para com Kiev.

"Num ambiente internacional e geopolítico difícil, salientamos a importância de manter a solidariedade transatlântica e mundial para com a Ucrânia", afirmam António Costa, Ursula von der Leyen e Roberta Metsola numa declaração conjunta hoje publicada em Bruxelas.

"Salientamos a necessidade de assegurar que a comunidade internacional continue a concentrar-se no apoio à Ucrânia para alcançar uma paz abrangente, justa e duradoura, baseada na fórmula de paz ucraniana", vincam, a propósito do terceiro aniversário do conflito, que hoje se assinala.

A mensagem surge quando uma comitiva do colégio de comissários da Comissão Europeia liderada pela presidente da instituição, Ursula von der Leyen, e acompanhada pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, está hoje em Kiev em assinalar a data.

Este é a segunda visita de António Costa a Kiev em dois meses, após ter iniciado o seu mandato na capital ucraniana, em dezembro passado.

Surge um dia após António Costa ter anunciado que iria convocar um Conselho Europeu extraordinário, que terá lugar no dia 06 de março em Bruxelas, dedicado ao apoio à Ucrânia e à defesa europeia.

Estima-se que a UE já tenha prestado à Ucrânia assistência económica, humanitária, financeira e militar num total de 135 mil milhões de euros, sendo 48,7 mil milhões de euros de assistência militar.

"A União Europeia continuará a prestar à Ucrânia um apoio financeiro regular e previsível, incluindo a reconstrução do país após a guerra", garantem os presidentes destas três instituições da UE na nota hoje divulgada, numa altura de ameaças norte-americanas de cortes no financiamento.

"Paralelamente, tomámos medidas sem precedentes ao nível da UE para aumentar a produção da indústria de defesa europeia e continuaremos a aumentar a nossa capacidade. Isto permitir-nos-á intensificar o nosso apoio e cooperação militar com a Ucrânia, reforçando simultaneamente a nossa prontidão de defesa e a soberania europeia", adiantam António Costa, Ursula von der Leyen e Roberta Metsola na posição conjunta.

Já quanto à eventual junção da Ucrânia à UE, após o país ter obtido estatuto de candidato em meados de 2022, os responsáveis realçam os "progressos significativos nas reformas relacionadas com a adesão nas circunstâncias mais difíceis", havendo desde já uma integração no mercado interno.

"Mantemo-nos firmes com a Ucrânia, reafirmando que a paz, a segurança e a justiça prevalecerão", concluem.

Hoje a Ucrânia assinala o terceiro aniversário do início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022, que desencadeou uma guerra com um balanço de perdas humanas e materiais de dimensão ainda não inteiramente apurada.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e militar dos aliados ocidentais.

A UE tem vindo a defender também condições de paz definidas pela Ucrânia e um lugar na mesa de negociações, juntamente com a Ucrânia, face à tentativa de mediação norte-americana com a Rússia.