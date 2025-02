Papa diz que guerra na Ucrânia é uma vergonha "para toda a humanidade"

O Papa Francisco afirmou que a guerra contra a Ucrânia é "um acontecimento doloroso e vergonhoso para toda a humanidade", na mensagem prevista para a oração do Angelus de domingo, divulgada pelo Vaticano.

"Amanhã, assinala-se o terceiro aniversário da guerra em grande escala contra a Ucrânia: um acontecimento doloroso e vergonhoso para toda a humanidade! Ao mesmo tempo que renovo a minha proximidade ao povo ucraniano martirizado, convido-vos a recordar as vítimas de todos os conflitos armados e a rezar pelo dom da paz na Palestina, em Israel e em todo o Médio Oriente, em Myanmar, no Kivu e no Sudão", lê-se no texto.

Apesar da hospitalização e do agravamento do seu estado de saúde, Francisco não se esqueceu de recordar a Ucrânia e outros países onde há conflitos na sua oração do Angelus, que, tal como no domingo passado, foi transmitida sem ser realizada para que pudesse descansar.

O pontífice explicou ainda que "continua com confiança" a sua hospitalização, "prosseguindo com os tratamentos necessários" e que "o repouso também faz parte da terapia".

Numa breve declaração esta manhã, o Vaticano informou que o Papa Francisco, que está internado no hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro, passou uma noite tranquila e descansou.

A breve declaração do Vaticano não deu mais pormenores, depois de ter sido noticiado no sábado que "o estado do Santo Padre continua crítico" e que "de momento o seu prognóstico é reservado".

O Papa sofreu uma crise respiratória asmática prolongada, que também exigiu a aplicação de oxigénio de alto débito", explicou o relatório médico divulgado no sábado à tarde.