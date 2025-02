Recurso do Sporting reduz castigo e Diomande pode jogar no domingo com AVS

O castigo do defesa costa-marfinense Ousmane Diomande foi hoje reduzido para apenas um encontro, libertando o futebolista do Sporting para jogar no domingo com o AVS, após o Conselho de Disciplina aceitar o recurso dos 'leões'.

"É julgado parcialmente procedente o presente recurso hierárquico impróprio e, consequentemente, altera-se a decisão disciplinar recorrida que sancionou o jogador Ousmane Diomande, jogador do Sporting, para um jogo de suspensão e multa no valor de 765 euros", pode ler-se no acórdão hoje publicado.

A decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) reduz em um encontro o castigo aplicado ao internacional costa-marfinense pela expulsão no jogo com o FC Porto (1-1), em 07 de fevereiro, pelo que o defesa, que já cumpriu a primeira partida de fora, poderá alinhar no domingo na visita ao AVS.

O central, de 21 anos, tem sido peça importante para o clube, com 33 jogos realizados esta época.

O recurso permite aos 'verdes e brancos' ter mais opções numa altura em que são muitas as lesões no plantel - hoje, na nota relativa ao treino, foram revelados mais dois lesionados, os médios Hjulmand, capitão de equipa, e João Simões.

Segundo o boletim clínico, Simões "está a contas com um traumatismo do pé direito com fratura do quinto metatarso" e o dinamarquês "entregue à Unidade de Performance", juntando-se a Nuno Santos, Pedro Gonçalves, Hidemasa Morita, St. Juste e Daniel Bragança na lista de lesionados.

O Sporting visita no domingo o AVS, numa altura em que o campeão em título lidera a I Liga portuguesa de futebol, com dois pontos de vantagem para o Benfica.