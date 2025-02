Brasil e Portugal prometem esforços para tornar português em língua oficial da ONU

Os Governo de Portugal e do Brasil prometeram hoje reforçar os esforçar para tornar o português como língua oficial das Nações Unidas.

Na declaração conjunta por ocasião da XIV Cimeira Brasil-Portugal "sublinharam o valor global da Língua Portuguesa e reiteraram o seu compromisso conjunto com a sua promoção e valorização internacional através de medidas que concretizem o alargamento gradual da sua utilização no quadro das Nações Unidas, tendo em vista o objetivo de tornar a Língua Portuguesa Língua Oficial das Nações Unidas".

Para tal, criaram um grupo de trabalho entre o Instituto Camões e o seu homólogo brasileiro Guimarães Rosa "para analisar as diferentes opções e modalidades para reforçar a utilização da língua portuguesa nas Nações Unidas".

Antes de ser conhecida a declaração, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, em conferência de imprensa no Palácio do Planalto, em Brasília, sublinhou precisamente esse objetivo

"Temos um desafio para vencer, senhor Presidente, já o tocámos levemente na última Assembleia Geral das Nações Unidas e hoje demos um passo importante com vista a darmos o passo decisivo", disse, ao lado do chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva.

"Nós queremos fazer da língua portuguesa uma língua de trabalho das Nações Unidas e desta cimeira sai um grupo de trabalho para explorar a metodologia para lá chegarmos rapidamente, os mecanismos de financiamento e a melhor forma de o executar", frisou, recebendo aplausos por parte das delegações dos dois países presentes.

Os governos de Portugal e do Brasil assinaram hoje 19 acordos bilaterais na 14.ª Cimeira Luso-Brasileira, em Brasília, em áreas como combate ao crime e terrorismo, informação classificada, tecnologias digitais, clima e turismo.

Foram também assinados instrumentos de cooperação bilateral nos setores portuário e vinícola, no domínio da alimentação saudável e prevenção da obesidade, na área da cultura e museologia.

A cimeira realizou-se no Palácio do Planalto, onde o Presidente da República do Brasil, Lula da Silva, recebeu o primeiro-ministro, Luís Montenegro, com início pelas 10:00 locais (13:00 em Portugal continental). Seguiu-se a reunião plenária da cimeira, com reuniões setoriais paralelas, durante cerca de três horas.

Pela parte de Portugal, participaram na cimeira 11 dos 17 ministros do Governo PSD/CDS-PP, e pela parte do Brasil, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e mais 16 ministros, dois dos quais substitutos.