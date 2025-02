Ministras da cultura de Portugal e do Brasil debatem indústria criativa em São Paulo

As ministras da Cultura de Portugal, Dalila Rodrigues, e do Brasil, Margareth Menezes, participam, no dia 20, de um evento no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, sobre as comunidades artísticas e as indústrias criativas dos dois países.

Dalila Rodrigues e Margareth Menezes se encontrarão num debate sobre políticas de promoção e proteção da cultura e ações conjuntas no contexto luso-brasileiro, que acontecerá logo após a abertura da segunda edição do evento "Diálogos Culturais Luso-Brasileiros".

O encontro tem como objetivo fortalecer a diplomacia cultural entre Portugal e o Brasil, promover trocas de experiências entre as comunidades artísticas e as indústrias criativas dos dois países e discutir políticas públicas de incentivo à cultura e ao desenvolvimento económico.

Ao todo, acontecerão seis painéis que reunião também artistas, como os músicos Criolo e Dino D'Santiago, representantes de museus e outras instituições culturais em conversas sobre à produção, preservação e divulgação cultural diante dos desafios da atualidade, políticas de promoção e proteção da cultura e o impacto da Inteligência Artificial.

O jornalista da Lusa, Miguel Mâncio, será o mediador no debate sobre as mudanças nos meios de comunicação com a digitalização, o uso da Inteligência Artificial e a produção de conteúdo original entre Brasil e Portugal, e novos formatos de distribuição e consumo cultural.

A primeira edição do Diálogos Culturais Luso-Brasileiros aconteceu em 2023, em Lisboa. O evento é uma iniciativa do Museu da Língua Portuguesa e da Casa da América Latina, de Lisboa, Portugal.