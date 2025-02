10 anos do Castanheiro Boutique Hotel – Celebre connosco o Mês Heritage!

Em 2025, o Castanheiro Boutique Hotel comemora uma década de história, tradição e hospitalidade, com um ano repleto de experiências únicas que reflectem a identidade do hotel e a sua ligação ao coração do Funchal.

Fevereiro será especial com o Mês Heritage, uma homenagem ao património e à história dos cinco edifícios históricos dos séculos XVIII, XIX e XX que foram cuidadosamente restaurados para dar vida ao hotel. Elementos originais dessas construções continuam a contar a sua história, desde mesas de tipografia a fornos de pão tradicionais, evocando as memórias dos antigos negócios que ali existiram.

Durante este mês, convidamos hóspedes, turistas e a comunidade local a explorar estas memórias e a descobrir os detalhes que fazem do Castanheiro Boutique Hotel um verdadeiro marco histórico. Desde os objectos pertencentes à antiga Casa Pathé até às peças realizadas por artistas madeirenses que relembram as tradições destes edifícios, há muito para ver, sentir e experienciar.

Para enriquecer esta viagem no tempo, disponibilizamos os Mapas Heritage, com fotografias e descrições das peças mais emblemáticas, permitindo que cada visitante percorra a história do hotel ao seu ritmo. Em breve, serão também organizadas visitas guiadas para aqueles que desejam mergulhar ainda mais neste legado.

E para terminar o dia da melhor forma, o Íris Lounge & Music Bar — que homenageia a antiga Padaria Íris — oferece um ambiente acolhedor e descontraído. Todos os dias, das 18h00 às 19h00, aproveite o nosso Happy Hour, com duas bebidas pelo preço de uma.

Venha celebrar connosco e sentir a alma do Castanheiro Boutique Hotel!

📍 Visite a nossa Heritage em:

Rua do Castanheiro, 31, 9000-081 Funchal, Madeira

castanheiroboutiquehotel.com/heritage

📲 Acompanhe-nos nas redes sociais:

Facebook: facebook.com/castanheiroboutiquehotel

Instagram: instagram.com/castanheiro_boutique_hotel