Bruxelas contesta e promete resposta a tarifas recíprocas dos EUA

A Comissão Europeia criticou ontem a política comercial de tarifas recíprocas proposta na quinta-feira pelo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, prometendo uma resposta firme.

Em comunicado, o executivo comunitário refere que "a política comercial recíproca" proposta por Trump "é um passo na direção errada".

"A UE reagirá com firmeza e de imediato contra os obstáculos injustificados ao comércio livre e equitativo, nomeadamente quando os direitos aduaneiros forem utilizados para pôr em causa políticas legais e não discriminatórias", salientou.

Além disso, reiterou o seu empenho "num sistema de comércio mundial aberto e previsível que beneficie todos os parceiros".

A Comissão salientou ainda terem sido "as regras previsíveis e transparentes e direitos aduaneiros baixos" que fizeram prosperar o comércio mundial e acusou os EUA de porem em causa compromissos negociados há décadas para reduzir as barreiras comerciais.

O presidente Donald Trump apresentou na quinta-feira o seu plano de aumentar as tarifas dos Estados Unidos para igualar as taxas de impostos que outros países cobram sobre as importações, afirmando que "é justo para todos".

"Decidi, por uma questão de justiça, que vou cobrar uma tarifa recíproca", afirmou Donald Trump durante a assinatura da proclamação na Sala Oval, acrescentando: "É justo para todos. Nenhum outro país pode reclamar".