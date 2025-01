Avisos do IPMA e da Capitania para agitação marítima forte prolongados

Seguindo a indicação do IPMA, que prolongou o aviso amarelo para a agitação marítima para a costa norte da Madeira e ilha do Porto Santo, prevendo ondas de 4 metros a 4,5 metros até às 15 horas de hoje, a Capitania do Porto do Funchal também prolongou o respectivo aviso que tem vigorado nos últimos dias para todo o Arquipélago.

A diferença é que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera apenas mantém o aviso até meio desta tarde de quinta-feira, enquanto que a Capitania prolonga o aviso até às 6h00 de amanhã, 31 de Janeiro.

Mantendo também as habituais recomendações a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, a Capitania frisa que devem:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;