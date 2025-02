Amor à primeira garfada no Piazza del Mare

O Dia dos Namorados merece ser celebrado de forma especial, e no Piazza del Mare cada prato promete contar uma verdadeira história de amor.

Naquela que é a data mais romântica do ano, surpreenda a sua cara-metade com um jantar neste restaurante, num cenário romântico ao pôr do sol e com tudo aquilo que este dia merece, desde uma refeição à luz das velas, vinhos cuidadosamente selecionados e iguarias preparadas com todo o carinho.

Desfrute de um menu exclusivo, pensado para surpreender até os paladares mais exigentes. As opções incluem aperitivos para abrir o apetite, entradas que despertam os sentidos, pratos principais que vão do mar à terra e uma carta de sobremesas apaixonantes para encerrar a noite com doçura.

Escolha entre três menus distintos:



Menu Vegano – 25€

Menu Clássico – 35€

Menu Premium – 50€

Brinde ao amor com um ambiente romântico à luz das velas. A sua mesa está à espera. Reserva já e surpreenda quem mais ama!

Consulte aqui as redes sociais do restaurante para encontrar os menus de forma mais detalhada.

Para mais informações e reservas, contacte o: 926 086 818

Piazza del Mare

Parque desportivo - Água de Pena, Machico, Portugal

[email protected]