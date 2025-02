Trump e Champions marcam primeiras páginas dos jornais

Bom dia. Se fosse pelos portugueses, Trump não seria nem presidente de Câmara, líder do país charneira do mundo ameaça agora o aço e leva estados europeus a tomar medidas. Também a derrota do Sporting na Champions e a antevisão do Benfica hoje, estão em destaque nos jornais nacionais que se publicam nesta quarta-feira, 12 de Fevereiro de 2025.

No Correio da Manhã:

- "Empresário corrompe autarca e gestor. Pagou luvas para instalação de restaurante MCDonald's"

- "Portugal piora no ranking mundial de corrupção"

- "Sporting 0 B. Dortmund 3. Apagão leonino"

- "Mónaco-Benfica. 'Benfica precisa de mentalidade assassina', diz Lage"

- "FC Porto. Anselmi quer estancar hemorragia na defesa"

- "Passos negou dinheiro. Salgado queria dois mil milhões da Caixa"

- "Julgamento. 'Tio Bubu' diz que nunca quis matar"

- "Ouro do banco de Portugal já vale 33 mil milhões Euro"

- "Adultério dá mais trabalho a detetives privados"

- "Loulé. Chumbo de centro oncológico afeta 3500 no Algarve"

- "Funcionários da CGD. Banco condenado a pagar óculos"

No Público:

- "Só 18% dos portugueses acham que os EUA de Trump são um país aliado"

- "Cessar-fogo por um fio. Israel faz ultimato a Hamas para libertar reféns"

- "Últimos cinco anos. Morreram 695 pessoas em acidentes de trabalho"

- "Julgamento. Passos sugeriu 'falência ordenada' do BES a Salgado"

- "Género. Escola protege mais os homens da pobreza do que as mulheres"

- "Presidente. Marcelo pede atenção às 'percepções' de corrupção e segurança"

- "Testemunhos. 'Massa com molho' e 'arroz de atum': Orquestra do Norte com salários em atraso"

- "CCB. Administradora estranhou a 'urgência' de contratar Aida Tavares"

No Jornal de Notícias:

- "Gestor de McDonald's suspeito de corrupção por cem mil euros"

- "Sporting 0-3 Dortmund. A maldição de Amorim"

- "Benfica. 'Mentalidade assassina' para decidir play-off na Luz"

- "FC Porto. Lucro caiu dos 35 milhões até aos 334 mil euros"

- "Fernanda Torres nomeada ao Oscar refugia-se em Lisboa"

- "Porto. Medo de despejo tira sono a famílias do bairro das Eirinhas"

- "Sentença. CGD vai ter de pagar óculos aos trabalhadores"

- "Trump garante que os EUA ficam com o 'diamante' Gaza"

- "Saúde. Transplantes de coração atingem máximo de sempre no SNS"

- "Insolvência de empresas cresceu 23% em janeiro deste ano"

- "Passos percebeu que queda do BES era 'caso de polícia'"

No Diário de Notícias:

- "PSD e IL defendem fim do 'monopólio' da Uber e da Bolt"

- "Guerra. Israel ameaça romper o cessar-fogo à boleia do ultimato de Trump"

- "Portugal define 'matérias classificadas' com base em lei que pode ser inconstitucional"

- "BES. Passos equacionou recapitalização do banco, mas acionistas não queriam perder controlo"

- "Autárquicas. Entre renovação e continuidade, PS já tem 90% dos nomes fechados"

- "Eleições. Subida da extrema-direita alemã traz novos militantes ao Die Linke"

- "Jonás Trueba, Itsaso Arana e a comédia de recasamento. 'Repetição é emoção'"

- "Sporting 0-3 B. Dortmund. Noite de pesadelo deixa leões com um pé fora da Liga dos Campeões"

No Negócios:

- "Trump ataca setor do metal e empresas já antecipam efeito dominó"

- "Tupperware faliu em Portugal com dívida de 22 milhões dos EUA"

- "Sustentabilidade 20|30. 'O mundo está a mudar e cada bloco económico está a pensar em si'. Armindo Monteiro, presidente da CIP"

- "Ministério do Trabalho avança com reforma dos serviços"

- "Consórcio para alta velocidade excluído do segundo troço"

- "Fundo abutre que atacou a EDP e o BES aponta à BP"

No Jornal Económico:

- "Líderes europeus reforçam resposta da UE a tarifas de Trump"

- "Reformados pedem manif contra mexidas nas pensões"

- "Há 12 interessados na privatização da TAP"

- "Critical Software quer conquistar o espaço a partir dos EUA"

- "'Regulamentação excessiva pode matar IA', alerta vice de Trump"

- "CEO da OpenAI responde a Musk e diz que empresa 'não está à venda'"

- "Luso-britânica Noxus ajuda empresas a criar 'colaboradores de IA'"

- 'A união do Mercado de Capitais não é um substituto para o que é necessário fazer' - Luís Laginha de Sousa, presidente da CMVM"

- "Manuela Medeiros é a 32.ª mais rica na lista da Forbes Portugal. Fundadora e maior acionista da Parfois tem um património avaliado em 435 milhões de euros"

- "Livre quer proteção para consumidores com créditos vendidos a fundos"

- "Rota do Crescimento arranca hoje em Braga"

- "Monaco é mais valioso, mas SL Benfica quer arrecadar mais 11 milhões de euros"

No O Jogo:

- "Sporting 0-3 B. Dortmund. KO ao primeiro assalto. Alemães gelam Alvalade e praticamente empurram leões da Europa"

- "Rui Borges. 'Era preciso estarmos a 200 por cento e nem a 100 estamos'"

- "Angelino Ferreira responde a Pinto da Costa. Líder do conselho fiscal e disciplinar diz serem 'totalmente falsas' as acusações do ex-presidente"

- "Villas-Boas ganha terreno. Recuperação de 66 MEuro nos capitais próprios"

- "[FC Porto] Semestre fecha com 334 mil euros de lucro"

- "Mónaco-Benfica. Bruno Lage quer mais eficácia face às oportunidades criadas. 'Precisamos de ter mentalidade assassina'"

- "Braga. '60 milhões suportados sem apoios'. António Salvador inaugura estádio para o feminino"

- "V. Guimarães. 'Esta é uma direção esburacada'. Candidato Luís Cirilo ataca António Miguel Cardoso"

- "Boavista. Meia dúzia de reforços para Vidigal. Kurzawa, Moussa Koné, Van Ginkel, Vaclik, Kakay e Fogning inscritos"

No A Bola:

- "Sporting 0-3 Dortmund. Derrocada. Segunda parte deita tudo a perder"

- "Rui Borges admite défice físico da equipa mas mantém confiança no trabalho e no título nacional"

- "Man. City 2-3 Real Madrid. Real voltou a fazer das suas"

- "Brest 0-3 PSG. Vitinha deslumbra e abre caminho de penálti"

- "Juventus 2-1 PSV. Conceição sai do banco e cria golo do triunfo"

- "FC Porto. Primeiro semestre com lucro de 334 mil euros"

- "Boavista. Seis jogadores inscritos na liga"

- "mónaco-Benfica. 'Não temos medo de nada'. Pavlidis destemido no Mónaco"

- "Bruno Lage prepara onze de gala que bateu a Juventus, com Di María de volta às escolhas"

E no Record:

- "Sporting 2-3 B. Dortmund. Leão Dortmudo"

- "Ruge na primeira parte mas cala-se na segunda"

- "Mónaco-Benfica. Lage dá a receita: 'É preciso mentalidade assassina"

- "FC Porto. SAD com lucro. 334 mil euros positivos no primeiro semestre"