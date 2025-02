Castanheiro Wine Dinners está de volta! 🍷✨

O Castanheiro Wine Dinners regressa para a primeira de quatro edições em 2025, que terá lugar no dia 8 de Março, no Restaurante Tipografia do Castanheiro Boutique Hotel.

Nesta edição, o Castanheiro Boutique Hotel junta-se à EnoMania Lda., uma conceituada garrafeira e distribuidora de vinhos no mercado madeirense, com ligações aos mais prestigiados produtores de vinho do país. Juntos, apresentam uma selecção exclusiva de cinco vinhos portugueses, cuidadosamente harmonizados com um menu de degustação de cinco pratos, especialmente criado para a ocasião.

A noite contará com a presença de Américo Pereira, sommelier, consultor e formador da EnoMania, que assumirá o papel de enólogo, partilhando o seu vasto conhecimento e experiência sobre os vinhos seleccionados para este evento.

Seguir-se-á um jantar excepcional preparado pelo Chef Executivo Maurício Gonçalves, do Restaurante Tipografia. Com mais de 20 anos de carreira e passagem por instituições prestigiadas, desenvolvendo um estilo gastronómico focado na qualidade e no respeito pelos produtos naturais da ilha.

