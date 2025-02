Veteranos do Nacional dão falta de comparência no jogo frente ao Aura

O jogo entre a Associação Aura e Nacional, a contar para a 6.ª jornada Campeonato de veteranos da I Divisão + 35 anos em futebol, não se vai realizar. Estava agendado para este sábado, às 16h30, no Campo do Canicense, mas a equipa alvinegra já informou que vai dar falta de comparência, mostrando-se desagradada com a marcação da hora do jogo. Em causa o facto de coincidir com o encontro da equipa sénior do Nacional, que está a jogar, na Choupana, diante do Arouca, para a I Liga.

A Associação de Técnicos de Arbitragem da Região Autónoma da Madeira (ATARAM) é a responsável pela organização das competições de veteranos na Região. Contactado pelo DIÁRIO, o presidente da ATARAM, Elmano Santos, referiu que “nada há no regulamento que impeça a equipa de veteranos de jogar à mesma hora da equipa sénior”. De resto, lembra que “todas as semanas há inúmeros exemplos de jogos em horas coincidentes nessa situação”.

Em todo o caso, a ATARAM deixa sempre margem para entendimento entre as equipas envolvidas. Cabe à equipa visitada a marcação da hora do jogo, tendo em conta, também, a disponibilidade do campo. Neste caso, o Aura agendou o encontro para as 16h30 deste sábado, faltando depois o entendimento entre as equipas para que fosse remarcado para outro horário. Com efeito, os veteranos do Nacional decidiram dar falta de comparência. Aura e equipa de arbitragem já foram informados desta situação.

O Nacional arrisca, assim, pena de derrota no jogo, com tudo o que se implica, como a eliminação da Taça Disciplina.