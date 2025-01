Tiroteio numa escola nos EUA faz pelo menos 1 morto e 2 feridos

Pelo menos dois estudantes ficaram hoje feridos por disparos numa escola secundária em Nashville, no estado norte-americano do Tennessee, tendo o atirador morrido, segundo as autoridades locais.

A porta-voz da polícia de Nashville, April Weatherly, não detalhou de imediato as circunstâncias do tiroteio na Antioch High School, num bairro de Nashville a cerca de 16 quilómetros a sudeste do centro da cidade, onde estudam cerca de 2.000 alunos.

Acredita-se que o agressor disparou contra dois estudantes antes de se suicidar, segundo Weatherly, que não pôde informar imediatamente se o agressor era um estudante da escola secundária.

Os funcionários da escola estão a pedir aos pais que não se desloquem ao estabelecimento para irem buscar os seus filhos e foi-lhes pedido para que se dirigissem a um hospital próximo, para onde os alunos serão transportados de autocarro quando forem libertados da escola pela polícia.

A prevenção dos tiroteios em escolas tem sido uma prioridade em Nashville, cidade onde, em março de 2023, um atirador matou três crianças de 9 anos e três adultos numa escola primária cristã privada da cidade, a The Covenant School.