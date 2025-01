Empresário madeirense sequestrado encontrado em segurança

O empresário madeirense que havia sido sequestrado em Outubro, no norte da África do Sul, foi encontrado em segurança e já estará reunido com a sua família após ter estado em cativeiro cerca de três meses. A notícia da sua recuperação foi recebida com grande alívio pela comunidade lusa.

Na ausência de uma declaração oficial da polícia, os detalhes do seu resgate permanecem ainda em segredo, no entanto segundo informações disponíveis o empresário foi localizado no local onde ainda estava em cativeiro, na área de Vuwani (Levubu), e a sua libertação foi resultado de uma operação conjunta com seguranças privados e uma equipa táctica da polícia sul-africana.

O empresário, de 51 anos, terá sido sequestrado por um grupo de suspeitos na noite de quarta-feira de 16 de Outubro, junto ao seu negócio, Fire Fly, localizado na rua Industrial Street, em Polokwane, capital da província de Limpopo, localizada no norte do país.

De sobrenome Gouveia - o DIÁRIO reserva a sua identidade - terá sido forçado a entrar num veículo e levado para parte incerta.

Enquanto isso, sabe-se que o número de suspeitos presos em ligação com o sequestro subiu para oito. Todos os suspeitos compareceram ao Tribunal de Magistrados de Louis Trichardt entre 7 e 9 de Janeiro. No entanto, a audiência foi adiada para os dias 3 a 6 de Março, e os suspeitos permanecem sob custódia.