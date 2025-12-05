APRAM destaca exemplo da Cruise Atlantic Islands nas Jornadas sobre Mobilidade na Macaronésia

A presidente da Administração dos Portos da Madeira (APRAM), Paula Cabaço, apresentou, hoje, nas Jornadas sobre a Mobilidade na Macaronésia, o itinerário da Cruise Atlantic Islands (CAI) como exemplo de cooperação entre os portos dos arquipélagos dos Açores, Cabo Verde, Canárias e Madeira.

Segundo informação, na sua intervenção, realizada em Las Palmas de Gran Canária, Paula Cabaço sublinhou a importância da actuação conjunta entre os territórios da Região, lembrando que a marca CAI existe desde 1994 e que, no ano passado, a iniciativa evoluiu para a criação da Associação dos Portos das Ilhas da Macaronésia, entidade com personalidade jurídica que permite uma representação comum junto das companhias de cruzeiros.

Consta, ainda, que a presidente da APRAM fez um enquadramento da evolução da CAI, desde a sua fundação até à integração mais recente de Cabo Verde e dos Açores, destacando um itinerário considerado seguro e próximo, composto por territórios distintos e complementares, o que tem atraído maior interesse das operadoras internacionais.

Paula Cabaço referiu que, na última temporada, os itinerários da CAI movimentaram quatro milhões de passageiros, valor que classificou como um recorde para o conjunto dos portos envolvidos.

Antes da sua intervenção, a presidente da Autoridade Portuária de Las Palmas, Beatriz Calzada, tinha referido a CAI como exemplo de cooperação efectiva entre as regiões da Macaronésia no sector dos cruzeiros, assinalando, contudo, a reduzida conectividade marítima no transporte de mercadorias entre os arquipélagos.

Paula Cabaço encerrou a participação transmitindo uma mensagem do secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, que manifestou disponibilidade para colaborar na preparação da próxima Conferência da Mobilidade na Macaronésia, a realizar em 2026 no Funchal.