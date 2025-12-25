Três detidos em São Miguel com 11 quilos de haxixe e um de cocaína

Dois homens e uma mulher foram detidos na ilha de São Miguel, nos Açores, por estarem "fortemente indiciados" do crime de tráfico de estupefacientes, anunciou ontem a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo um comunicado do Departamento de Investigação Criminal dos Açores da PJ, um homem de 30 anos e uma mulher de 31 foram detidos em flagrante delito, uma vez que, no interior de uma encomenda que tinham recebido momentos antes, "foram encontrados e apreendidos cerca de 11 quilos de haxixe e um quilo de cocaína".

A quantidade apreendida era suficiente para a preparação de aproximadamente 64.000 doses individuais.

Com base nos elementos probatórios recolhidos, foi ainda identificado um terceiro suspeito, com 41 anos, que veio a ser interceptado e detido, com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP), no Aeroporto João Paulo II, em Ponta Delgada, tendo-lhe sido apreendidos, entre outros elementos relevantes para a investigação, perto de 11 mil euros em numerário, em notas do Banco Central Europeu. Polícia Judiciária

O inquérito teve início na sequência de uma comunicação feita pela Guarda Nacional Republicana (GNR) à PJ, "dando conta de que, no decurso de uma ação de fiscalização a um transitário, na cidade de Ponta Delgada, havia sido detetada uma encomenda suspeita de conter produto estupefaciente".

Os três detidos vão ser apresentados a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.