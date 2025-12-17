Comissão de Inquérito ao INEM vai iniciar audições com sindicato dos técnicos de emergência

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) ao INEM vai iniciar audições em 07 de janeiro com o depoimento presencial do presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH), Rui Lázaro, foi hoje anunciado.

"Em 07 de janeiro vai ser a primeira audição da CPI ao INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica]. Será Rui Lázaro e Rui Gonçalves [coordenador da comissão de trabalhadores do INEM] no dia 08 de janeiro", anunciou o vice-presidente da comissão, o deputado do PSD Francisco Pimentel.

As audições vão decorrer às quartas e quintas-feiras a partir das 17:00 após plenário.

A CPI foi aprovada em julho por proposta da Iniciativa Liberal. É composta por 24 deputados e tem 90 dias para apurar responsabilidades políticas, técnicas e financeiras relativas à atual situação do INEM.

O foco inclui a atuação do INEM durante a greve do final de outubro e início de novembro de 2024 e a relação das tutelas políticas com o instituto desde 2019.