Montenegro defende que nenhum PR do PSD fez qualquer favor ao partido

O primeiro-ministro defendeu hoje que "nunca nenhum Presidente da República que foi presidente do PSD fez qualquer favor ao partido" e considerou que Luís Marques Mendes "é de longe" o mais bem preparado para o cargo.

No jantar de Natal do grupo parlamentar do PSD, Luís Montenegro fez um balanço das vitórias nas legislativas e autárquicas no último ano, lembrando que o partido conquistou a presidência da Associação Nacional de Freguesias e da Associação Nacional dos Municípios.

"De facto já começam a ser presidências a mais, mas já agora ainda nos falta uma na nossa área política... não nos falta", disse, corrigindo-se, já que o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi presidente do PSD.

Montenegro elogiou o antigo presidente do PSD Marques Mendes -- candidato a Belém apoiado pelos sociais-democratas e pelo CDS-PP -- como "o mais qualificado, o mais experiente e que já mostrou ser de longe - não é um bocadinho, não é por poucochinho - o mais preparado candidato para ser Presidente da República".

"Nós estamos à vontade, porque não o dizemos por ele ser da nossa área política ou mesmo do nosso partido, se há quem sofreu domingo após domingo durante muito tempo fomos nós", disse, referindo-se aos comentários semanais de Marques Mendes na SIC na última década.

O primeiro-ministro fez questão de destacar a independência dos dois chefes de Estado que foram líderes do PSD, como Marcelo Rebelo de Sousa e Cavaco Silva.

"Os nossos anteriores presidentes do PSD têm o condão de exercer a mais alta magistratura da nação com altos critérios de independência. Nunca nenhum Presidente da República que foi presidente do PSD fez nenhum favor político ao PSD", afirmou.

As eleições presidenciais realizam-se em 18 de janeiro, com uma eventual segunda volta a 08 de fevereiro.