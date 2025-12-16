MAI admite que "correu mal" introdução de novas regras nos aeroportos

A ministra da Administração Interna admitiu hoje que "correu mal" nos aeroportos portugueses a introdução do novo sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, mas recusou que seja da "exclusiva responsabilidade" da PSP.

"A introdução destas regras nos aeroportos correu mal", disse Maria Lúcia Amaral no parlamento, avançando que no aeroporto de Lisboa tem havido tempos de espera médios de três horas e nos últimos dias "chegaram a seis horas".

"Não nego nisto a responsabilidade da PSP e da UNEF [Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras], mas recuso aceitar que seja exclusiva responsabilidade da PSP. As coisas são mais complexas do que isso", adiantou.

Além da PSP, segundo a governante, este novo sistema tem também como responsáveis o Sistema de Segurança Interna, que controla os sistemas informáticos e os equipamentos que os suportam, a ANA Aeroportos de Portugal, que gera a infraestrutura, além dos contratos com entidades privadas para assegurar esses equipamentos.