Os CTESP são um caminho diferente, mas com o mesmo valor

Ouvir e refletir sobre o programa Peço a Palavra, na antena da TSF, dedicado aos CTeSP da Universidade da Madeira, fez-me pensar sobre a importância de reconhecer e valorizar este tipo de formação. Como estudante de um curso profissional, senti uma forte identificação com muitos dos temas abordados e com as experiências partilhadas pelos convidados. É bom ver o ensino profissional e técnico ser colocado em destaque e perceber que há cada vez mais espaço para discutir a sua verdadeira relevância no contexto do ensino superior.

Pode ser impressionante entender como ainda há quem acredite que os CTeSP são “para quem não conseguiu mais nada”. Essa visão é injusta e revela falta de informação. Os CTeSP são cursos superiores profissionais com ligação direta ao mercado de trabalho, com a possibilidade dos diplomados prosseguirem para uma licenciatura. Ainda assim há preconceitos que desvalorizam o esforço e o mérito de quem escolhe um percurso mais aplicado e orientado para o futuro profissional.

Continua-se a valorizar apenas quem segue um caminho tradicional, esquecendo que o verdadeiro sucesso depende da realização pessoal e profissional de cada um. O programa mostrou que os CTeSP oferecem oportunidades reais, pois permitem estudar, ganhar experiência e até continuar o percurso académico de forma mais sólida. Isso é sucesso, mesmo que não siga o modelo habitual.

Há uma grande dedicação e orgulho em torno destes cursos, pelas histórias dos alunos e docentes nos seus testemunhos com entusiasmo. O programa mostrou que os CTeSP não são apenas um atalho, mas sim uma escolha consciente de quem quer aprender de forma prática e aplicar o que aprende no mundo do trabalho. Essa mentalidade é algo com que me identifico, porque acredito que aprender fazendo é uma das melhores formas de crescer.

A falta de divulgação, o preconceito social e as dificuldades de integração nas universidades são problemas que muitos alunos enfrentam nos cursos profissionais. Mostra-se necessário perceber que, apesar desses obstáculos, há um esforço crescente para melhorar a visibilidade e o reconhecimento destes cursos. Isso indica que o ensino superior está a tornar-se mais diverso e inclusivo, potenciando diferentes opções formativas.

Os CTeSP têm um papel fundamental, pois ligam a teoria à prática, o estudo ao trabalho e ajudam muitos jovens a encontrar o seu rumo. São uma via de ensino que não se mede apenas por notas ou estatutos, mas pelo impacto que têm na vida das pessoas. É um ensino mais humano, mais próximo da realidade e que prepara verdadeiramente para o futuro.

Entendo que os CTeSP representam uma oportunidade valiosa para quem quer aprender de forma prática, técnica e profissional. São cursos que abrem portas, criam competências e mostram que o sucesso não depende apenas do tipo de curso que escolhemos, mas do empenho e da vontade de aprender. Acredito que deviam ser muito mais divulgados e reconhecidos, porque há um enorme potencial para transformar vidas e para mostrar que o ensino profissional tem tanto valor como qualquer outro caminho. Sinto orgulho em fazer parte deste percurso e em ver que cada vez mais pessoas o reconhecem como uma escolha de futuro e não de recurso.