Trump afirma que falará em breve com Maduro para lhe dizer "algo muito específico"

O presidente dos Estados Unidos assegurou, esta sexta-feira, que em breve falará com o chefe de Estado venezuelano para dizer "algo muito específico", num momento de elevada tensão entre os dois países, devido ao destacamento militar norte-americano nas Caraíbas.

"Falarei com ele [Nicolás Maduro] num futuro não muito distante, mas não posso dizer-te o que lhe vou dizer", afirmou Donald Trump numa entrevista à emissora Fox Radio.

Questionado sobre se pediria ao presidente venezuelano que se exilasse da Venezuela, Trump preferiu não adiantar detalhes da conversa.

"Não te vou dizer o que lhe vou dizer. Não o faço. Talvez outros políticos o façam. Eu não posso fazê-lo", sublinhou o presidente.

"Não posso dizer-te o que vou dizer-lhe, mas tenho algo muito específico para dizer", acrescentou.

Já há alguns dias, Trump sugeriu que poderia ter uma conversa com Maduro.

As especulações sobre um possível ataque militar norte-americano em território venezuelano são cada vez maiores, especialmente depois de os EUA terem intensificado o seu destacamento na região das Caraíbas, batizado pelo Pentágono como Operação Lança do Sul, e que já destruiu cerca de vinte lanchas, matando mais de 80 pessoas, sob o argumento do combate ao narcotráfico.