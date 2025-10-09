Governo firma 32 novos contratos de apoio para recuperação de imóveis degradados

Na manhã desta quinta-feira, 9 de Outubro, foram celebrados contratos de apoio e entregue a primeira tranche do valor atribuído a 32 famílias no âmbito do PRID - Programa de Recuperação de Imóveis Degradados.

A medida abrange 72 pessoas, num investimento total de cerca de 610 mil euros. O valor médio atribuído a cada família ronda os 19 mil euros, revelou a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, que tutela a IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira.

Este programa é promovido pelo Governo Regional, através desta mesma Secretaria, com o objectivo apoiar as famílias com baixos recursos económico-financeiros, na recuperação ou beneficiação das suas habitações de residência permanente, por se encontrarem em situação de degradação, ou por não reunirem condições dignas de habitabilidade, salubridade, conforto e acessibilidade.

“O PRID está integrado num conjunto de programas da IHM destinados a apoiar o sector da habitação de diversas formas, quer seja através da recuperação das casas, como o PRID, quer através da implementação de medidas de eficiência energética, como é o caso do programa 'Casa +Eficiente'. Estes apoios permitem asseguram condições de habitação mais dignas e acessíveis para todos”, sublinhou Pedro Rodrigues, citado em nota de imprensa.

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas assegurou ainda que o Governo Regional "continuará a reforçar o seu compromisso com as famílias da Madeira e do Porto Santo no setor da habitação”.

Na mesma nota, a tutela destaca que o PRID foi concebido para apoiar as famílias mediante um empréstimo, sem juros, com o período máximo de amortização até 12 anos. No entanto, em função do rendimento das famílias, e quando devidamente comprovada a carência económica, este apoio poderá ser convertido em fundo perdido.

Podem candidatar-se ao PRID, famílias residentes na Região Autónoma da Madeira que, sendo proprietárias, comproprietárias, ou usufrutuárias de um prédio urbano, necessitem de um apoio financeiro para realizar obras de reabilitação ou beneficiação nesse imóvel, como forma de dotá-lo de condições de habitabilidade.

Até 31 de Outubro, encontra-se a decorrer o terceiro e último período de candidaturas deste ano.

Desde 2015, já foram apoiados mais de 500 agregados familiares da Região, traduzindo-se num investimento global de cerca de 8 milhões de euros.