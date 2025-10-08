SEAT Arona 2021 – estilo urbano, espírito aventureiro
O SEAT Arona 2021 é o SUV compacto que combina personalidade, eficiência e versatilidade, pensado para quem procura um carro prático para o dia-a-dia, mas com um toque de dinamismo e aventura.
Com o motor 1.0 TSI de 110 cv, o Arona oferece desempenho ágil e consumos equilibrados, ideal tanto para a cidade como para a estrada. A sua condução leve e precisa traduz o ADN da SEAT: jovem, moderno e cheio de energia.
O interior destaca-se pelo design funcional e bem equipado, com boa qualidade de materiais, conectividade intuitiva e espaço inteligente que o tornam confortável para condutor e passageiros.
Visualmente, o Arona afirma-se com um design robusto e linhas elegantes, transmitindo confiança e presença. Um SUV pensado para quem quer liberdade de movimento, sem abrir mão de estilo e eficiência.
Automóvel disponível na Virtualcar Barreiros.
Contacte o stand e descubra como o SEAT Arona pode acompanhar o seu ritmo todos os dias.
Virtualcar Barreiros
961928678
966437993
Virtualcar Santo António
291652704
915325758