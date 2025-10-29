Audi A1 Sportback 2022 – Potência discreta, presença marcante

Compacto por fora, surpreendente por dentro. O Audi A1 Sportback 1.0 TFSI de 95 cv é a combinação perfeita entre design, tecnologia e eficiência. Um motor inteligente que oferece uma condução leve, fluida e cheia de confiança, seja na cidade ou em estrada.

Cada linha do seu exterior reflecte a identidade Audi: moderna, desportiva e inconfundível. No interior, o conforto e a qualidade dos acabamentos elevam cada viagem a outro nível, com um painel digital intuitivo, conectividade total e uma posição de condução que inspira prazer e segurança.

Disponível em duas cores elegantes – Preto e Cinza, o A1 Sportback adapta-se ao seu estilo e ao seu dia-a-dia, com toda a eficiência que só um motor TFSI pode oferecer.

