O lavar dos cestos !!

As autárquicas são, por excelência, o momento da política mais próxima das pessoas, aqui mais do que slogans partidárias, contam os rostos, as mãos que cumprimentam, os ouvidos que ouvem e os olhos que veem os problemas concretos das freguesias e concelhos, os problemas reais das pessoas!

No entanto, alguns candidatos pareceram esquecer essa realidade, entraram na corrida com discursos moldados em sedes de campanha, mais preocupados com jogos partidários, do que com as realidades locais, e o eleitorado respondeu, de forma clara e assertiva!

Quando se perde, é fácil culpar a abstenção, os adversários ou a falta de tempo, mas a verdadeira responsabilidade está, muitas vezes, na falta de humildade em ouvir, na ausência de empatia com os problemas reais, e na incapacidade de criar laços com a população. A população não quer que olhem de cima para baixo, querem que olhem ao mesmo nível, com empatia.

Ser autarca é estar presente. É conhecer o nome do dono da mercearia, saber o buraco que há meses está na estrada, é perceber porque o autocarro já não passa àquela hora, é ver que as crianças precisam de um relvado ou de um par de sapatilhas.

Não é apenas fazer promessas, ditar discursos, é construir confiança, laços.

Estas eleições foram, em várias freguesias e concelhos, a voz dos eleitores que querem mais do que frases bonitas, cartazes coloridos e sorrisos vazios.

Querem sensatez nas escolhas dos candidatos, e proximidade nas ações. Querem ser tratados como cidadãos atentos, não como votos garantidos. Os candidatos que se apresentaram com humildade, com vontade de cuidar, de ouvir, de servir, foram reconhecidos nas urnas, os outros, ficaram pelo caminho.

Agora, com os cestos a serem lavados, há que refletir. Que tipo de política local queremos? Que líderes estamos dispostos a eleger? A resposta está na autenticidade das relações entre eleitos e eleitores. E, mais do que nunca, é tempo de reaprender a política com os pés assentes na terra e o coração próximo das pessoas.